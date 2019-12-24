В Париже подловили Порошенко на том, что он критикует Зеленского за свои же инициативы

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24 декабря 2019, 00:28 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ]

Порошенко и Зеленский на скриншоте youtube-видео дебатов на президентских выборах

Бывший президент Украины критикует нынешнего за те обязательства, которые сам и принял. Такое мнение высказали французские политологи. Интервью с ними было приурочено результатам саммита «нормандской четверки».

Саммит «нормандской четверки» стал самым тяжелейшим испытанием для Зеленского. Это почти, как встреча с националистами, где президент Украины просил не разговаривать с ним, как с «лохом».

Пока Зеленский требовал и соглашался в Париже, у него дома, в Киеве, прямо в правительственном квартале расположился митинг. Оппозиция обозначила своему президенту «красные линии» и запрещала ему их переходить.

В свою очередь Порошенко отчаянно критиковал сменщика. Ему было обидно, что сам он провалил все на свете. «Нормандская четверка» собралась при нем, и при нем же прекратила собираться.

А тем временем, во Франции положительно отметили результаты Зеленского на встрече в Париже. И там были сильно удивлены порошенковским заявлениям.

«Порошенко критикует Зеленского за попытки найти оптимальные пути выполнения обязательств, которые сам же и принял ранее», — высказали свое мнение французские политологи.