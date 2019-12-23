Обмен пленными, все-таки, состоится. Вроде как!

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23 декабря 2019, 23:09 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ]

скриншот youtube-видео с саммита "нормандской четверки"

Условия обмена удерживаемыми лицами до конца года согласованы. С таким заявлением выступил полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов. Украинские СМИ добавили: в киевских тюрьмах уже началось движение.

Официальный Киев подтвердил заявления Бориса Грызлова. Представитель Украины в контактной группе также сообщил о достигнутых договоренностях. Сейчас идет финальное обсуждение списков.

Этот обмен стал основным фактическим результатом саммита «нормандской четверки». Лидеры стран условились завершить его до нового года. Обозначенной формулой стало «все на всех».

Некоторое время назад прошла информация о том, что Киев срывает договоренности. Он потребовал юридической очистки всех, кого хочет получить.

Еще одним камнем преткновения стали бойцы «Беркута». Их выдача для Зеленского сопряжена с тяжелым давлением. Хотя уже всем известно, что убивали «майдановцев» снайперы, которых в Киев притащил Саакашвили, «беркутовцев» по-прежнему обвиняют в расстреле активистов майдана. Их отправка в Россию может спровоцировать волнения в Киеве. Россия настаивает на их передаче, украинские власти этому противятся.

Еще одной проблемой стал отказ некоторых пленных возвращаться в республики. Они хотят досидеть свой срок до конца, чтобы самим юридически очиститься. Это тоже является камнем преткновения. Тем не менее, движение по киевским тюрьмам уже пошли. По крайней мере, так заявляют украинские СМИ.