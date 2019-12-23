Все новости >>

Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

В США поставили условия для снятия с России "санкций из ада"

, 21:04 [ «Аргументы Недели» ]

В США поставили условия для снятия с России
фото: Instagram

В США сенаторы Линдси Грэм и Роберт Менендес внесли поправки в законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля", определяющие условия введения и снятия антироссийских санкций. 

Лавров пообещал ответ на

Лавров пообещал ответ на "санкции из ада" США без ущерба для России

 

"Санкции из ада" из-за вмешательства РФ в дела США <...> будут сняты, если в течение 90 дней появятся доказательства, что Москва ни к чему не причастна", - говорится в тексте проекта DASKA на сайте Конгресса США.

В Вашингтоне ждут доказательств, что Москва не причастна к вмешательству во внутренние дела США и не участвует в военных действиях против Украины. Подтвердить данную информацию должны разведка и Госдепартамент.

Санкции из-за Украины и вмешательства накладываются на российские СПГ-проекты за рубежом, на госдолг России, банки, поддерживающие "вмешательство в демократические процессы", судостроительные компании и прочее.

АС

//картина дня

Общество

Путин поставил стратегическую задачу: отодвинуть железную дорогу в Сочи от побережья моря

Путин поставил стратегическую задачу: отодвинуть железную дорогу в Сочи от побережья моря

Президент РФ Владимир Путин назвал стратегической задачу "отодвинуть железную дорогу от побережья Черного моря в районе Сочи". Глава государства поручил Минтранспорта РФ просчитать стоимость проекта.

Продолжается публикация результатов исследования «Рейтинг лоббистской эффективности законодателей 2019», большая часть которых уже была обнародована ранее. Рейтинг подготовила исследовательская группа ИД «Аргументы недели».

Продолжается публикация результатов исследования «Рейтинг лоббистской эффективности законодателей 2019», большая часть…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

В Республике Татарстан в отношении женщины, жительницы города Набережные Челны, передавшей шестилетнему сыну управление автомобилем на высокой скорости, возбуждено…

//новости ан

Фермер Олег Сирота на совещании с Владимиром Путин удивил российского лидера некоторыми фактами, например тем, какие справки нужно предоставить для получения разрешения…

//новости ан

//новости ан

В Красноярске полиция поймала девушку, которая в мороз бегала по улице без одежды с ребенком на руках. Полицию на место происшествия вызвали очевидцы инцидента. Ребенок…

//новости ан

//новости ан

По подозрению в гибели двух дорожных рабочих на Калужском шоссе задержан 75-летний тракторист. Водитель трактора попытался скрыть инцидент, скинул их тела в ливневый…

//новости ан

Известную сваху и ведущую телешоу "Давай поженимся" Розу Сябитову упрекнул жених Дмитрий, который ищет невесту в программе у Ларисы Гузеевой, астролога Василисы Володиной…

//новости ан

Сегодня открыто железнодорожное движение по Крымскому мосту. Первым через Керченский пролив проедет скорый фирменный пассажирский поезд «Таврия», который отправлен…