В США поставили условия для снятия с России

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23 декабря 2019, 21:04 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Instagram

В США сенаторы Линдси Грэм и Роберт Менендес внесли поправки в законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля", определяющие условия введения и снятия антироссийских санкций. Лавров пообещал ответ на "санкции из ада" США без ущерба для России

"Санкции из ада" из-за вмешательства РФ в дела США <...> будут сняты, если в течение 90 дней появятся доказательства, что Москва ни к чему не причастна", - говорится в тексте проекта DASKA на сайте Конгресса США.

В Вашингтоне ждут доказательств, что Москва не причастна к вмешательству во внутренние дела США и не участвует в военных действиях против Украины. Подтвердить данную информацию должны разведка и Госдепартамент.

Санкции из-за Украины и вмешательства накладываются на российские СПГ-проекты за рубежом, на госдолг России, банки, поддерживающие "вмешательство в демократические процессы", судостроительные компании и прочее.