Партия Зеленского провалилась на новых выборах

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23 декабря 2019, 16:04 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ]

Владимир Зеленский на фото globalluckpress/ Danil_Shamkin

На Украине прошли муниципальные выборы. Они закончились тревожным звоночком для партии «Слуга народа». Это было первое серьезное испытание для нынешней правящей на Украине политической структуры. Результат для Зеленского положительный, но малообнадеживающий.

На региональных выборах «Слуга народа» получил большинство. Но оно не такое безоговорочное, как на парламентских выборах. Пропрезидентская партия сделала ставку на Зеленского. И кандидаты выдвигались под прикрытием портретов украинского лидера. Но политически торгующих лицом Зеленского с успехом обошли самовыдвиженцы. Это произошло на многих избирательных участках выборов глав объединенных территориальных общин и местных депутатов. Они прошли в минувшее воскресенье.

«Во многих регионах кандидаты от “Слуги” проиграли выборы. Им не помогло упоминание в кампании Зеленского и результаты получились провальными», — сообщили украинские СМИ: «Но в партии власти публично заявляют о победе. По их данным, СН проводит депутатов больше, чем остальные политсилы вместе взятые. Такие противоречивые результаты во многом показывают – слоган СН “Зробимо_їх_разом” и партийный бренд не гарантируют 100% победы на выборах, как это было еще в июле 2019 года».

Эти выборы стали первым тревожным звоночком для «Слуги народа». Выборы в регионах выигрывают общественники и политические личности, которых знают жители этих регионов. Судя по провальным результатам в целом ряде регионов, партия Зеленского привлекла в ряды своих кандидатов внутриполитических популистов, которых в регионах либо не знают, либо не уважают.

Год еще не завершился, а плакат с лицом Зеленского перестал быть пропуском в политику. И шоумену стоит вспомнить, что его 73 процента могут ничего не значить. Порошенко стал президентом, получив 64 процента голосов. Закончил президентскую карьеру он с 8 процентами.