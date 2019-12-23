НАТО надо встретиться с Путиным

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23 декабря 2019, 15:27 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ]

Йенс Столтенберг на фото globallookpress.com/ Thierry Monasse

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности встречи с президентом России. Эксперты называют этот сигнал важным. Но в заявлении уже обозначены непонятные условия.

Это заявление, как попытка потягаться потребностями. России важно наладить диалог с североатлантическим альянсом. Йенс Столтенберг выразил готовность к личной встрече с Путиным, но на понятных только ему условиях.

«При наличии подходящих рамочных условий я бы встретился с президентом Путиным. Особенно в трудные времена важно вместе усаживаться за стол переговоров», — заявил генеральный секретарь НАТО.

У альянса есть претензии к России. НАТО обвиняет Кремль в присоединении Крыма, а кроме того, блоку не нравится поддержка мятежного Донбасса. Но Крым присоединился в результате референдума. А Донбасс без гуманитарной поддержки России не выживет, там люди умрут с голода.

Претензиями Москвы к НАТО уже давно стало расширение блока на восток. НАТО размещает свои войска на приграничных с Россией территориях. Кремль приглашает военный альянс к диалогу, но тот обсуждать накопившиеся проблемы отказывается.

Это негласное противостояние закончилось началом ведения внешней политики Кремля без оглядки на НАТО. Сейчас влияние России на планете достаточно велико. В Европе издеваются над Вашингтоном и говорят о смерти мозга НАТО, коим являются Соединенные Штаты. И вот, уже Йенс Столтенберг готов к личному диалогу с Путиным.

Пока альянс ведет себя, словно заправская покупательница на рынке: пытается торговаться, чтобы сбить цену. Москва уже тоже вышла из категории начинающего продавца своих интересов на внешнеполитическом рынке: торговаться готова, но на приемлемых условиях. Тем более, что в Кремле знают: этот важный сигнал Йенс Столтенберг подал после заявлений Трампа. Того самого Трампа, который провалил политику на Ближнем Востоке, предав курдов и показав свою слабость.