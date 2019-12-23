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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Генсек НАТО заявил о готовности лично встретиться с Путиным

, 10:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Генсек НАТО заявил о готовности лично встретиться с Путиным
генсек НАТО Йенс Столтенберг, Thierry Monasse/dpa

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в беседе с журналистами заявил о готовности провести личную встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В рамках интервью Столтенберг отметил, что готов провести встречу с российским лидером для обсуждения трудностей в отношениях НАТО и Москвы. По его словам, важно вместе сидеть за столом переговоров во времена, когда есть серьезные сложности.

Генсек альянса подчеркнул, что согласен на встречу, если будут созданы подходящие рамочные условия.

ЕТ

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