Генсек НАТО заявил о готовности лично встретиться с Путиным

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в беседе с журналистами заявил о готовности провести личную встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
В рамках интервью Столтенберг отметил, что готов провести встречу с российским лидером для обсуждения трудностей в отношениях НАТО и Москвы. По его словам, важно вместе сидеть за столом переговоров во времена, когда есть серьезные сложности.
Генсек альянса подчеркнул, что согласен на встречу, если будут созданы подходящие рамочные условия.