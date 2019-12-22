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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Украина срывает обмен пленными

, 19:41 [ «Аргументы Недели», , ]

Украина срывает обмен пленными
Сергей Лавров на фото MFA Russia

Киев выставил условия, из-за чего обмен пленными до Нового года может быть сорван. Об этом заявил глава Министерства иностарнных дел РФ Сергей Лавров.

Договоренность об обмене удерживаемыми лицами была достигнута в ходе саммита «нормандской четверки». На встрече была оговорена формула «все на всех». Но когда лидеры государств раъехались по столицам, Киев начал выставлять новые условия.

«Есть списки, которые признаны с обеих сторон как списки реально существующих людей, все знают, где эти люди находятся и как их надо освободить и обменять», — напомнил Сергей Лавров. Его слова цитирует агенство ТАСС: «Теперь в контактной группе появился новый критерий: установленные — да, но они не все «процессуально очищенные». Это означает новое препятствие к тому, чтобы люди до Рождества и Нового года вернулись домой».

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