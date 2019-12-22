Трамп заморозил помощь Украине через час после звонка Зеленского

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22 декабря 2019, 16:12 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ] Источник: Bloomberg

Дональд Трамп на скриншоте youtube-видео

Президент США задержал предоставление военной помощи Украине спустя час после телефонного разговора с украинским лидером. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Информация о времени приостановки американской помощи американским журналистам стала известна из документов и электронных писем. Не сообщается, каким образом они были получены. Говорится лишь о самой сути.

По сведениям агентства Bloomberg Дональд Трамп выяснял информацию о размере военной помощи Украине. Это произошло за месяц до разговора с Владимиром Зеленским. А спустя час после их разговора, эта помощь была заморожена.

Стоит отметить, что публикация выглядит достаточно двусмысленной в контексте грядущих президентских выборов в США. Медиамагнат Майкл Блумберг, который владеет одноименным агентством, объявил о своем намерении принять в них участие. Скандальная публикация вышла именно на площадке Bloomberg.