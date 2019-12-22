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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Трамп заморозил помощь Украине через час после звонка Зеленского

, 16:12 [ «Аргументы Недели», , ] Источник: Bloomberg

Трамп заморозил помощь Украине через час после звонка Зеленского
Дональд Трамп на скриншоте youtube-видео

Президент США задержал предоставление военной помощи Украине спустя час после телефонного разговора с украинским лидером. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Информация о времени приостановки американской помощи американским журналистам стала известна из документов и электронных писем. Не сообщается, каким образом они были получены. Говорится лишь о самой сути.

По сведениям агентства Bloomberg Дональд Трамп выяснял информацию о размере военной помощи Украине. Это произошло за месяц до разговора с Владимиром Зеленским. А спустя час после их разговора, эта помощь была заморожена.

Стоит отметить, что публикация выглядит достаточно двусмысленной в контексте грядущих президентских выборов в США. Медиамагнат Майкл Блумберг, который владеет одноименным агентством, объявил о своем намерении принять в них участие. Скандальная публикация вышла именно на площадке Bloomberg.

 

//картина дня

Президент США задержал предоставление военной помощи Украине спустя час после телефонного разговора с украинским лидером. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Президент США задержал предоставление военной помощи Украине спустя час после телефонного разговора с украинским лидером…

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