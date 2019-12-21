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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Лавров рассказал про письмо Трампа об отношениях с Россией

, 19:42 [ «Аргументы Недели» ]

Лавров рассказал про письмо Трампа об отношениях с Россией
Глава МИД РФ Сергей Лавров, фото: Instagram

Президент Соединенных штатов Дональд Трамп направил письмо российским властям, в котором сообщил о готовности к продолжению диалога. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Президент Трамп прислал короткое письмо, сказал, что мы готовы продолжать искать пути преодоления проблем в наших отношениях", - рассказал дипломат в эфире Первого канала в субботу, 21 декабря.

Лавров добавил, что ранее состоявшиеся встречи с Трампом и госсекретарем США Майком Помпео прошли в атмосфере взаимопонимания. Стороны заявили, что заинтересованы добиться результатов в работе.

АС

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