Глава МИД Латвии «вспомнил» Иосифа Сталина

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21 декабря 2019, 17:44 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич, фото соцсети

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич решил выразить свое отношение к Иосифу Сталину. Видимо, глава МИД Латвии вспомнил, что 18 декабря 1878 года родился «отец народа».

«140 лет назад родился один из величайших злодеев и преступников в истории человечества. Иосиф Сталин. Он и СССР ответственны за массовые репрессии и истребления миллионов невинных людей. Отвратительны и недопустимы попытки обелить и восхвалять его преступления против человечности», - отметил глава МИД Латвии в социальных сетях на русском и английском языках.