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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Глава МИД Латвии «вспомнил» Иосифа Сталина

, 17:44 [ «Аргументы Недели. Балтия», , шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Глава МИД Латвии «вспомнил» Иосифа Сталина
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич, фото соцсети

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич решил выразить свое отношение к Иосифу Сталину. Видимо, глава МИД Латвии вспомнил, что 18 декабря 1878 года родился «отец народа».

«140 лет назад родился один из величайших злодеев и преступников в истории человечества. Иосиф Сталин. Он и СССР ответственны за массовые репрессии и истребления миллионов невинных людей. Отвратительны и недопустимы попытки обелить и восхвалять его преступления против человечности», - отметил глава МИД Латвии в социальных сетях на русском и английском языках.

 