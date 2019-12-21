В МИД РФ оценили санкции США против

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21 декабря 2019, 15:36 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Instagram

США пытаются запретить другим странам развивать экономику, заявила представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ограничительные меры США против "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

По ее словам, идеология "жизни взаймы" в Соединенных штатах Америки, очевидно, не выдержала мировой конкуренции. Об этом Захарова написала на своей странице в социальной сети Facebook в субботу, 21 декабря.

"Государство с госдолгом в $22 трлн запрещает кредитоспособным странам развивать реальный сектор своей экономики. Скоро потребуют немедленно прекратить дышать. И ведь многие выполнят", - добавила она.