Германия осудила санкции США против «Северного потока – 2»

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21 декабря 2019, 14:55 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ] Источник: твиттер Ульрики Деммер

Ульрике Деммер на фото globallookpress.com/ Reiner Zensen

Вмешательством в дела Европы назвало правительство Германии американские санкции. Они направлены против строительства газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

С резким заявлением выступила зампредседателя правительства Германии Ульрике Деммер. Она процитировала свою официальную речь, и добавила комментарий в своем twitter-аккаунте.

«Федеральное правительство с сожалением отметило, что с сегодняшним подписанием президентом США вступают в силу санкции против Nordstream2 и Turkstream, инициированные Конгрессом США», — сказала Ульрике Деммер: «Федеральное правительство отвергает такие экстерриториальные санкции».

Американские санкции названы вмешательством во внутренние дела Европы и Германии. Они наносят удар по немецким и европейским компаниям.

За пару часов до заявления Ульрике Деммер американский минфин потребовал прекратить строительство газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Официальный Вашингтон угрожает компаниям санкциями в случае игнорирования требований США.

Подобный диалог может говорить об ослаблении гегемонии США на европейском контитенте. Либо Вашингтон не заметил усиления роли Берлина, либо Соединенные Штаты начали открыто конфликтовать с Германией. Этот конфликт может завершиться тем, что Германия перехватит политическое лидерство в Европе и еще больше усилит свое влияние на европейских соседей.