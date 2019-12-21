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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Германия осудила санкции США против «Северного потока – 2»

, 14:55 [ «Аргументы Недели», , ] Источник: твиттер Ульрики Деммер

Германия осудила санкции США против «Северного потока – 2»
Ульрике Деммер на фото globallookpress.com/ Reiner Zensen

Вмешательством в дела Европы назвало правительство Германии американские санкции. Они направлены против строительства газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

С резким заявлением выступила зампредседателя правительства Германии Ульрике Деммер. Она процитировала свою официальную речь, и добавила комментарий в своем twitter-аккаунте.

«Федеральное правительство с сожалением отметило, что с сегодняшним подписанием президентом США вступают в силу санкции против Nordstream2 и Turkstream, инициированные Конгрессом США», — сказала Ульрике Деммер: «Федеральное правительство отвергает такие экстерриториальные санкции».

Американские санкции названы вмешательством во внутренние дела Европы и Германии. Они наносят удар по немецким и европейским компаниям.

За пару часов до заявления Ульрике Деммер американский минфин потребовал прекратить строительство газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Официальный Вашингтон угрожает компаниям санкциями в случае игнорирования требований США.

Подобный диалог может говорить об ослаблении гегемонии США на европейском контитенте. Либо Вашингтон не заметил усиления роли Берлина, либо Соединенные Штаты начали открыто конфликтовать с Германией. Этот конфликт может завершиться тем, что Германия перехватит политическое лидерство в Европе и еще больше усилит свое влияние на европейских соседей.

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