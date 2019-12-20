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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Пушков оценил действия Польши: «Странные конвульсии»

, 11:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Пушков оценил действия Польши: «Странные конвульсии»
Фото: соцсети

Председатель Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков высказался о странном поведении Польши в вопросах сотрудничества с Россией по поставкам газа.

Пушков отметил, что власти Польши продолжают ожидать от России предложения по газовому транзиту, хотя ранее заявили о полном отказе от сотрудничества с РФ в этом вопросе. Пушков назвал подобные действия «странными конвульсиями».

«Польша ждет предложения от России о новом контракте по транзиту газа. И это после заявлений о прекращении всех газовых контрактов с нами? Пусть в Варшаве решат, чего они хотят больше — отрезать себя от России или сотрудничать с ней? Иначе создается впечатление странных конвульсий», - сказал Пушков.

АБ

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