Пушков оценил действия Польши: «Странные конвульсии»

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20 декабря 2019, 11:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Фото: соцсети

Председатель Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков высказался о странном поведении Польши в вопросах сотрудничества с Россией по поставкам газа.

Пушков отметил, что власти Польши продолжают ожидать от России предложения по газовому транзиту, хотя ранее заявили о полном отказе от сотрудничества с РФ в этом вопросе. Пушков назвал подобные действия «странными конвульсиями».

«Польша ждет предложения от России о новом контракте по транзиту газа. И это после заявлений о прекращении всех газовых контрактов с нами? Пусть в Варшаве решат, чего они хотят больше — отрезать себя от России или сотрудничать с ней? Иначе создается впечатление странных конвульсий», - сказал Пушков.