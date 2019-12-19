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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Сергей Миронов прокомментировал высказывание Путина о двух президентских сроках

, 14:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Сергей Миронов прокомментировал высказывание Путина о двух президентских сроках
Фото: соцсети

Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов прокомментировал высказывание президента Российской Федерации Владимира Путина о двух президентских сроках.

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В ходе пресс-конференции Путин заявил, что в разделе Конституции о двух президентских сроках в Конституции можно убрать оговорку «подряд». По мнению Миронова, эти слова указывают на то, что нынешний глава государства не собирается баллотироваться после 2024 года.

«Слова Путина о президентских сроках – яркий сигнал о том, что он не планирует оставаться в этой должности после 2024 года», - считает политик.

АБ

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