В день 25-летия ЗСК прошла церемония гашения юбилейных конвертов

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18 декабря 2019, 23:05 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Законодательное Собрание Краснодарского края отмечает свое 25-летие. Торжественные мероприятия по этому случаю прошли в выставочно-конгрессном комплексе «Экспоград Юг». Открылись они церемонией памятного гашения художественного литерного почтового конверта, выпущенного в честь юбилейной даты кубанского парламента.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко и директор Управления федеральной почтовой связи Краснодарского края Елена Бабак поставили на уникальном почтовом конверте с изображением здания ЗСК свои подписи и специальный фирменный штемпель с датой – 18 декабря 2019 года. Такой конверт был изготовлен тиражом 250 тысяч экземпляров.

На церемонии гашения присутствовали депутаты ЗСК разных созывов и представители регионального УФПС.

Глава краевого управления «Почта России» Елена Бабак рассказала, что процедура специального гашения почтового конверта организуется исключительно в честь важных событий или знаковых памятных дат. По ее убеждению, сегодня именно такой исторический для Законодательного Собрания Краснодарского края день.

— 250 тысяч конвертов будут отправлены по России на 250 тысяч адресов. А это значит, что о важной дате в истории кубанского парламента узнают жители страны. Надеюсь, что в этих письмах буду только добрые вести. А Законодательное Собрание Краснодарского края, как и первые 25 лет своей деятельности, будет по-прежнему решать проблемы граждан, создавать условия для повышения качества их жизни, – отметил Юрий Бурлачко.

Далее состоялось торжественное вручение памятных рам с погашенными конвертами участникам и гостям церемонии.

Специальный штемпель отличается от обычного календарного текстом и рисунком, указывающими на событие или памятную дату, к которой приурочено гашение. Действует такой штемпель строго ограниченное время – один день – 18 декабря 2019 года. По истечении установленного срока штемпель будет изъят из обращения. Конверты, прошедшие спецгашение, приобретают дополнительную филателистическую ценность.