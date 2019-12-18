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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

СБУ обвинила Россию в попытках дестабилизации ситуации на Украине при помощи воров

, 21:58 [ «Аргументы Недели» ]

СБУ обвинила Россию в попытках дестабилизации ситуации на Украине при помощи воров
фото: Instagram

В СБУ заявили, что предотвратили "очередную" попытку российских спецслужб дестабилизировать ситуацию на Украине с использованием транснациональных преступных группировок, воров в законе и уголовников.

В сообщении на сайте СБУ утверждается, что обострение криминогенной обстановки на Украине должно привести к падению уровня доверия к государственной власти и правоохранительной системе - "по замыслу кураторов из России".

В ведомстве заявили, что его сотрудникам удалось задержать выходца из одной из стран Закавказья, чьими действиями руководил связанный со спецслужбами России Лоту Гули. Задержанный ранее был объявлен на Украине в розыск.

Его подозревают в "совершении преступления, предусмотренного ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) УК Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей".

АС

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