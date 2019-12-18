Жириновский предложил убрать алкоголь из буфетов Думы

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18 декабря 2019, 21:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: соцсети

Владимир Жириновский предложил убрать спиртные напитки из продажи в буфетах и столовых Госдумы, а в магазинах закрывать витрины с алкоголем шторой с предупреждающей надписью.

«Надо прекращать вообще продажу алкоголя везде, ограничивать все, не открывать курительные комнаты, закрывать все эти распивочные, и чтобы в магазинах нигде эти бутылки не стояли, пусть за занавеской стоят, на которой надо написать "отрава", чтобы входил и коленки бы дрожали», - считает лидер ЛДПР.

Также Жириновский считает, что законопроект о виноградстве и виноделии помогает виноделам и правительству, а для народа несет лишь дополнительную нагрузку на организм. Он заверил, что ЛДПР не поддержит закон в третьем чтении.