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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Жириновский предложил убрать алкоголь из буфетов Думы

, 21:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Жириновский предложил убрать алкоголь из буфетов Думы
Фото: соцсети

Владимир Жириновский предложил убрать спиртные напитки из продажи в буфетах и столовых Госдумы, а в магазинах закрывать витрины с алкоголем шторой с предупреждающей надписью.

«Надо прекращать вообще продажу алкоголя везде, ограничивать все, не открывать курительные комнаты, закрывать все эти распивочные, и чтобы в магазинах нигде эти бутылки не стояли, пусть за занавеской стоят, на которой надо написать "отрава", чтобы входил и коленки бы дрожали», - считает лидер ЛДПР.

Также Жириновский считает, что законопроект о виноградстве и виноделии помогает виноделам и правительству, а для народа несет лишь дополнительную нагрузку на организм. Он заверил, что ЛДПР не поддержит закон в третьем чтении.

АБ

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