На Украине перекрыли границу в знак протеста

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18 декабря 2019, 17:48 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ] Источник: facebook-страница Ирины Паламар

фото с favebook-страницы Ирины Паламар

Фермеры перекрыли один из пунктов пропуска на границе Украины. Они протестуют против продажи земли. Об этом сообщила глава ассоциации животноводов Украины Ирина Паламар. Тем временем в Киеве продолжаются массовые акции у стен Верховной Рады.



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Дорога перекрыта в районе пункта пропуска Кучурган. Это на границе с Молдавией. Аграрии закрыли проезд в рамках акции протеста против продажи земли.

«Сорок единиц сельхозтехники и сорок единиц автотранспорта задействованы на мирной акции около Международного пункта пропуска «Кучурган», — пояснила Ирина Паламар, комментируя происходящее: «Аграрии протестуют по всей стране. Пусть новая власть выйдет и посмотрит им в глаза».

Тем времене в Киеве второй день проходят митинги у стен Верховной Рады. Среди активистов замечен один из лидеров украинских националистов Андрей Билецкий.

Во вторник возле парламента проходили стычки с полицией. Полиции удалось сохранить общественный порядок. В среду массовая акция продолжилась. Протестующим удалось задержать главу фракции «Слуга народа» Давида Арахамию. Он был окружен плотным кольцом людей и был вынужден держать натиск острых вопросов.

Пока правоохранительным органам удается держать ситуацию под контролем. Арахамия не пострадал. По крайней мере, об этом еще не сообщалось.