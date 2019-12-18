Пресс-секретарь президента РФ поделился своим мнением о

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18 декабря 2019, 13:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Санкции США против газопровода "Северный поток — 2" нарушают международное право и не нравятся многим. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков заявил о том, что такие действия не нравятся ни Москве, ни европейским столицам, не нравятся они Берлину и Парижу. Он также отметил, что действия являются непосредственным нарушением международного права и являются идеальным примером недобросовестной конкуренции.

Пресс- секретарь поделился: навязывание европейским потребителям более дорогой и неконкурентоспособной продукции, имеется в виду более дорогой природный газ.

Ранее было известно: Германия готовится к новым санкциям США против «Северного потока — 2» и планирует выработать комплекс ответных мер. В Берлине не исключают, что ограничения могут сделать трудным прокладку труб в водах Дании.