СБУ на три года запретила въезд на Украину российским журналистам

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16 декабря 2019, 22:33 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Twitter

Служба безопасности Украины (СБУ) запретила российским журналистам, сотрудникам телеканала "Звезда" въезд на территорию Незалежной на три года. Об этом сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

По ее словам, съемочной группе "Звезды" запрещен въезд на Украину на ближайшие три года, поскольку телеканал, на который они работают, находится под санкциями, введенными ранее Советом национальной безопасности (СНБО) Украины.

Причина, в связи с которой журналисты оказались нежелательными лицами, официально звучит как "осуществление профессиональной деятельности для телеканала, который находится в санкционном списке", отмечает сам телеканал.

При этом, в госпогранслужбе Украины заявили, что журналисты "Звезды" улетели из Киева в Цюрих 13 декабря: "Из-за нарушения данными лицами режима в КПП при въезде на Украину им вынесено постановление об административном правонарушении".