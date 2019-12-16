Все новости >>

Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

СБУ на три года запретила въезд на Украину российским журналистам

, 22:33 [ «Аргументы Недели» ]

СБУ на три года запретила въезд на Украину российским журналистам
фото: Twitter

Служба безопасности Украины (СБУ) запретила российским журналистам, сотрудникам телеканала "Звезда" въезд на территорию Незалежной на три года. Об этом сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

По ее словам, съемочной группе "Звезды" запрещен въезд на Украину на ближайшие три года, поскольку телеканал, на который они работают, находится под санкциями, введенными ранее Советом национальной безопасности (СНБО) Украины.

Причина, в связи с которой журналисты оказались нежелательными лицами, официально звучит как "осуществление профессиональной деятельности для телеканала, который находится в санкционном списке", отмечает сам телеканал.

При  этом, в госпогранслужбе Украины заявили, что журналисты "Звезды" улетели из Киева в Цюрих 13 декабря: "Из-за нарушения данными лицами режима в КПП при въезде на Украину им вынесено постановление об административном правонарушении".

АС

//картина дня

Германия неожиданно заявила о намерениях покинуть Североатлантический альянс. Поводом стало нежелание сотрудничать с США из-за резких заявлений Трампа и попыток навязать Европе свою политику.

Германия неожиданно заявила о намерениях покинуть Североатлантический альянс. Поводом стало нежелание сотрудничать с США…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Над мужчиной, истязавшим своего пасынка в Омске, начался суд. На протяжении нескольких лет главным наказанием за любую даже мелкую оплошность для мальчика было…

//новости ан

//новости ан

Закон о домашнем насилии должен быть един для всех и не важно – кто жертва мужчина или женщины. Или, как в данном случае, драка в семье полицейских обернулась заявлением…

//новости ан

Власти Франции начали процедуру лишения профессора Олега Соколова ордена Почётного Легиона. Они считаю, что поступок историка противоречит понятиям чести и способен…

В Сети появился ролик, где создатели виртуальной модели решили рассказать о насилии, чтобы добавить ей большей реалистичности. Видео вызвало немалое возмущение…

//новости ан

В Анапе 13-летний мальчик умер на приеме у ЛОРа. После обычной медицинской процедуры мальчик посинел и перестал дышать. Он скончался в реанимации, предварительный диагноз…