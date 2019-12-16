Турция пригрозила признать геноцид американских индейцев

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16 декабря 2019, 16:04 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, фото: Instagram

Турецкая сторона может признать геноцид индейцев в США в ответ на признание Сенатом Конгресса геноцида армян в Османской империи в 1915 году. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Пентагон прокомментировал угрозу Эрдогана закрыть для США военные базы в Турции

После принятия в США 12 декабря соответствующей резолюции турецкий лидер призвал американских законодателей внимательно изучить порядка миллиона документов времен Османской империи, которые Анкара открыла для общего доступа.

"Мы говорим с документами в руках. Нам также нужно выступать против вас с такими же решениями нашего парламента. И мы это будем делать. Разве можно молчать об индейцах, говоря об Америке? Это позорная страница США", - отметил он.

Отметим, Великое нацсобрание Турции согласилось поддержать признание геноцида коренных американцев в случае, если такое решение поставят на голосование. Об этом заявил независимый депутат турецкого парламента Озтюрк Йылмаз.