"Егор Гайдар изменил ход истории", - считает Анатолий Чубайс

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16 декабря 2019, 15:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Эхо Москвы

Егор Гайдар и Анатолий Чубайс, фото: Viktor Chernov, globallookpress.com

Десять лет назад, 16 декабря 2009 года, не стало экономиста-реформатора Егора Гайдара. Егор Гайдар - доктор экономических наук, один из идеологов экономических реформ начала 1990-х в России.

Вспоминая Егора Гайдара, глава "Роснано" Анатолий Чубайс, соратник Гайдара сказал, что Егор Гайдар изменил ход истории. Гайдар проработал в правительстве чуть больше года.

"И первое, что совершенно очевидно сегодня, что не вызывает ни малейших сомнений, — это то, что Егор Гайдар изменил ход истории... Думаю, многое в нашей сегодняшней жизни вызвало бы у Егора изумление, недовольство и возражение, но главное и важнейшее завоевание тех лет – появление рыночной экономики и частной собственности – неоспоримо и необратимо, и обязаны мы этим Егору Гайдару" - отметил Чубайс.

Глава "Роснано" отметил, что всеми забывается, что было еще 30 лет назад. Чубайс признал: многое не удалось, были ошибки, и над ними еще придется работать. "Но сегодня, спустя без малого 30 лет после гайдаровских реформ, совершенно очевидно – рыночная экономика и частная собственность необратимы, и это главная победа Егора Гайдара", - заключил Чубайс.