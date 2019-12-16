Все новости >>

Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

"Егор Гайдар изменил ход истории", - считает Анатолий Чубайс

, 15:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Эхо Москвы

Егор Гайдар и Анатолий Чубайс, фото: Viktor Chernov, globallookpress.com

Десять лет назад, 16 декабря 2009 года, не стало экономиста-реформатора Егора Гайдара.  Егор Гайдар - доктор экономических наук, один из идеологов экономических реформ начала 1990-х в России.

Вспоминая Егора Гайдара, глава "Роснано" Анатолий Чубайс, соратник Гайдара сказал, что Егор Гайдар изменил ход истории. Гайдар проработал в правительстве чуть больше года.

"И первое, что совершенно очевидно сегодня, что не вызывает ни малейших сомнений, — это то, что Егор Гайдар изменил ход истории... Думаю, многое в нашей сегодняшней жизни вызвало бы у Егора изумление, недовольство и возражение, но главное и важнейшее завоевание тех лет – появление рыночной экономики и частной собственности – неоспоримо и необратимо, и обязаны мы этим Егору Гайдару" - отметил Чубайс.

Глава "Роснано" отметил, что всеми забывается, что было еще 30 лет назад. Чубайс признал: многое не удалось, были ошибки, и над ними еще придется работать. "Но сегодня, спустя без малого 30 лет после гайдаровских реформ, совершенно очевидно – рыночная экономика и частная собственность необратимы, и это главная победа Егора Гайдара", - заключил Чубайс.

ИЧ

//картина дня

Общество

В Госдуме раскритиковали систему высшего образования в России, скопированную под Запад

В Госдуме раскритиковали систему высшего образования в России, скопированную под Запад

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая призвала разобраться с ситуацией в высшем образовании. Парламентарий не считает естественным деление высшего образования на бакалавриат и магистратуру.

В Минобороны США прокомментировали угрозу президента Турции Тайипа Эрдогана закрыть для Пентагона военные базы Инджирлик и Кюреджик. Пентагон прилагает усилия к тому, чтобы сохранить отношения с Турцией.

В Минобороны США прокомментировали угрозу президента Турции Тайипа Эрдогана закрыть для Пентагона военные базы…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Над мужчиной, истязавшим своего пасынка в Омске, начался суд. На протяжении нескольких лет главным наказанием за любую даже мелкую оплошность для мальчика было…

//новости ан

Закон о домашнем насилии должен быть един для всех и не важно – кто жертва мужчина или женщины. Или, как в данном случае, драка в семье полицейских обернулась заявлением…

//новости ан

//новости ан

Власти Франции начали процедуру лишения профессора Олега Соколова ордена Почётного Легиона. Они считаю, что поступок историка противоречит понятиям чести и способен…

//новости ан

В Сети появился ролик, где создатели виртуальной модели решили рассказать о насилии, чтобы добавить ей большей реалистичности. Видео вызвало немалое возмущение…

//новости ан

В Анапе 13-летний мальчик умер на приеме у ЛОРа. После обычной медицинской процедуры мальчик посинел и перестал дышать. Он скончался в реанимации, предварительный диагноз…

В Омске отчим и мать, пытавшие сына гречкой, частично признали вину в суде. Они не отрицают, что ставили ребёнка коленями на гречку за малейшую провинность, но считают…

//новости ан

В Петербурге полиция проверяет инцидент с выпускницей СПбГУ, которая плюнула в профессора на заседании этической комиссии. С заявлением в МВД обратились представители…