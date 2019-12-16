Министр юстиции Латвии: Санкции США недолго будут влиять на экономику страны

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16 декабря 2019, 14:37 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Министр юстиции Латвии Янис Борданс

Ситуация, вызванная санкциями США против мэра Вентспилса Айвара Лембергса и связанных с ним предприятий, будет недолго отрицательно влиять на экономику Латвии. Так «успокоил» латвийцев министр юстиции Янис Борданс.

«В сложившихся обстоятельствах никто не может дать гарантий, но в целом ситуация скоро улучшиться. Правительство позаботится о том, чтобы убытки порта в Вентспилсе были минимальными. В то же время люди должны сами думать над тем, кого они выбирают и какую цену нужно за это платить»,- заявил министр юстиции.

Г-н Борданс отметил, что сейчас оценивается влияние Лембергса в Рижском порту, понемногу становится ясно, какие предприятия финансировал мэр Вентспилса.

Министр юстиции добавил, что не исключен и тот факт, что последствия санкций могут коснуться и некоторых СМИ, которые контролирует Лембергс.

Латвия в ожидании очередных санкций, «чисток» и финансового кризиса.