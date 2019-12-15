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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Зеленский ищет новых контактов с Трампом

, 19:44 [ «Аргументы Недели», ]

Зеленский ищет новых контактов с Трампом
Зеленский на фото globalluckpress/ Danil_Shamkin

Президент Украины пытается наладить связь в Дональдом Трампом. Представители Зеленского встретились с лоббистами из окружения американского президента. Об этом сообщили украинские СМИ.

Сейчас Зеленский пытается передать Трампу сигнал о том, что он не будет принимать участие в процедуре импичмента. Кроме того, он заверяет, что никто из представителей официального Киева не поедет в Вашингтон для этих целей.

Украинский лидер хочет приехать с визитом в Соединенные Штаты. Однако пока ему туда дорога закрыта. Сообщается, что Зеленскому пояснили: Трамп сам заявит о поддержке Украине через Твиттер. Кроме того, не исключено, что президент США отправит приглашение украинскому коллеге в следующем месяце.

Судя по всему, Зеленский больше не рискует общаться с Трампом по телефону по щепетильным вопросам. Обнародование президентом США расшифровки своего разговора с украинским коллегой, это вызвало проблемы для главы официального Киева.

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