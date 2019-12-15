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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Песков рассказал о кризисе между США и Россией

, 17:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Песков рассказал о кризисе между США и Россией
Фото: соцсети

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о кризисе, в котором на сегодняшний день оказались отношения между Россией и Соединёнными Штатами.

По мнению Пескова, даже недавняя встреча президента США Дональда Трампа и главы российского МИД Сергея Лаврова не в состоянии «вывести всё в позитив». При этом он отметил, что сам факт встречи является положительным моментом.

«Мы находимся в плане двусторонних отношений в таком глубоком кризисе, что даже такой важный визит, как визит такого тяжеловесного министра, как Лавров, не способен переломить тенденцию и вывести все в позитив. Не думаю, что это произошло», - считает Песков.

АБ

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