Появилось видео стрельбы американских танков у границы Белоруссии

Минобороны Литвы опубликовало видео учений с танковой стрельбой. Все происходит в 15 километрах от границы с Белоруссией.
Военные приурочили видео к наступающему рождеству. Картинка сопровождается праздничной мелодией. И видеоряд начинается с того, что американские военные украшают окно гирляндой.
Сразу после этого начинаются стрельбы. На полигон выезжают танки. Они производят несколько выстрелов.
Видео было снято на полигоне Сильвестера Жукаускаса. Он находится в 15 километрах от границы с Белоруссией.