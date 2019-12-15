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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Появилось видео стрельбы американских танков у границы Белоруссии

, 13:47 [ «Аргументы Недели», ] Источник: Минобороны Литвы

Появилось видео стрельбы американских танков у границы Белоруссии
фото: pixabay.com

Минобороны Литвы опубликовало видео учений с танковой стрельбой. Все происходит в 15 километрах от границы с Белоруссией.

Военные приурочили видео к наступающему рождеству. Картинка сопровождается праздничной мелодией. И видеоряд начинается с того, что американские военные украшают окно гирляндой.

Сразу после этого начинаются стрельбы. На полигон выезжают танки. Они производят несколько выстрелов.

Видео было снято на полигоне Сильвестера Жукаускаса. Он находится в 15 километрах от границы с Белоруссией.

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