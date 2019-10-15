Американский эсминец «Портер» прибыл в Одессу

Эсминец «Портер» ВМС США пришвартовался в одесском порту. Об этом сообщила пресс-служба военно-морского ведомства Украины.
Американский эсминец прибыл в плановом порядке. Целью визита названа демонстрация «благосклонности Вашингтона к свободному судоходству».
«Во время визита американского эсминца состоится ряд запланированных мероприятий», — сообщила пресс-служба ВМС Украины: «В частности он примет участие в тренировках типа PASSEX и традиционно между экипажами кораблей двух стран состоятся спортивные соревнования».
Ранее сообщалось о том, что «Портер» пересек пролив Босфор. Это уже восьмой визит американского эсминца в Черное море.