Американский эсминец «Портер» прибыл в Одессу

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15 октября 2019, 18:55 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

прибытие USS PORTER на скриншоте youtube-видео

Эсминец «Портер» ВМС США пришвартовался в одесском порту. Об этом сообщила пресс-служба военно-морского ведомства Украины.

Американский эсминец прибыл в плановом порядке. Целью визита названа демонстрация «благосклонности Вашингтона к свободному судоходству».

«Во время визита американского эсминца состоится ряд запланированных мероприятий», — сообщила пресс-служба ВМС Украины: «В частности он примет участие в тренировках типа PASSEX и традиционно между экипажами кораблей двух стран состоятся спортивные соревнования».

Ранее сообщалось о том, что «Портер» пересек пролив Босфор. Это уже восьмой визит американского эсминца в Черное море.