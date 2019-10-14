Кремль отказался обсуждать Крым в каком бы то ни было формате

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14 октября 2019, 17:12 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

скриншот одного из предвыборных видео Зеленского

Пресс-секретарь российского президента заявил, что вопрос с Крымом окончательно закрыт еще несколько лет назад. Обсуждать его никто не будет ни с Зеленским, ни с главами других государств. Таким словами Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского президента, который планирует поднять вопрос территориальной принадлежности полуострова в «нормандском формате».

Комментарий Дмитрия Пескова стал реакцией на вопрос журналиста. Пресс-секретаря попросили прокомменитровать заявления Владимира Зеленского. Во время пресс-марафона, который прошел на прошлой неделе, украинский лидер заявил, что хочет поднять вопрос принадлежности Крыма на саммите четверки стран в «нормандском формате».

«Причины крымского вопроса хорошо известны, предтеча этого также хорошо всем известна, и какие-либо иные обсуждения в каких-либо форматах невозможны», — заявил Дмитрий Песков.

Инициатива Зеленского вынести на обсуждение «нормандской четверки» вопрос принадлежности Крыма, может окончательно подорвать доверие к нему. Этот формат предполагает контакты по вопросам донбасского кризиса. Внесение корректировок в тематику диалога лидеров в подобных случаях без согласия других участников саммита невозможно.

Ранее датой саммита в «нормандском формате» была согласована лидерами Украины, Франции и Германии. Однако она не попала в график Президента России. Поэтому встреча была отложена.

Это официальная формулировка. Не исключено, что Зеленский попросту потерял доверие Владимира Путина и тот опасается провокаций со стороны шоумена международной политики. Еще до выборов тот оскандалился с шуткой про первую встречу с Путиным. Зеленского спросили, что он скажет на первой встрече с российским президентом, и тот ответил: «Я ему скажу: «спасибо, что вернули Крым, теперь поговорим про компенсации за Донбасс».

На первых порах его президентства Кремль позволил Зеленскому небольшой политический аванс и шел навстречу с контактами. В силу неопытности тот не сумел оценить жест доброй воли, поэтому начал позволять себе много лишнего.

Вопрос с Крымом решен окончательно и бесповоротно еще в 2014 году. С этим уже начали соглашаться представители политической элиты на Западе. Зеленский продолжает бегать по кулуарам европейской политики, как дурачок и сотрясает воздух.

Судя по всему, Зеленский до сих пор не понял, что перенос сроков встречи «нормандской четверки» вредит больше ему. Это на Украине идет гражданская война. Решать проблему должен президент Украины, и никто другой. Лидеры других стран могут лишь оказать ему помощь. Эта помощь будет жестом доброй воли. В конце концов, что Германии, что Франции война на Украине, как кобыле пятая нога. Россия оказывает гуманитарную поддержку жителям Донбасса из сострадания.

А пока поведение Зеленского выглядит, как банальное хамство. Это как, если бы у него заболела нога, он собрал лучших врачей, чтобы те поставили ему диагноз и прописали курс лечения. А он вместо того, чтобы взять рецепт и пойти в поликлинику, пытается залезть одному из докторов в карман и стащить у него кошелек с деньгами.