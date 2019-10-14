На Украине анонсировали майдан против Зеленского

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14 октября 2019, 16:28 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

скриншот youtube-видео, снятого на митинге в Киеве

Возле здания администрации украинского президента проходит митинг. Националисты требуют отменить отвод войск на Донбассе. В местных СМИ начинают говорить о новом майдане в Киеве, теперь уже против Зеленского.

Сейчас возле Банковой (на этой улице находится здание администрации Зеленского) проходит митинг. В нем участвуют больше 100 человек.

Манифестанты требуют не допустить отвода войск на Донбассе. Там растянут баннер, на котором написано «Движение сопротивления капитуляции. Мир после победы».

По сообщениям очевидцев, на митинг прибыли жители населенных пунктов, которые находятся на линии фронта, беженцы и ветераны.

Тем временем, украинские средства массовой информации начинаются обсуждения возможного майдана. Теперь уже его жертвой может стать новые президент Украины.