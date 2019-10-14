Путин рассказал, с кем будет дружить будущий президент России

Президент РФ Владимир Путин во время интервью арабским телеканалам рассказал, как его преемник будет решать вопросы внешней политики. Глава государства отметил, что многое не изменится, сообщает kp.ru.
"Дело не в фамилии руководителя России, дело в наших национальных интересах. Национальные интересы России диктуют необходимость развития отношений с арабским миром", - пояснил Путин, отвечая на вопрос, изменятся ли отношения с арабским миром.
Российский лидер добавил, что у него нет никаких сомнений в дальнейшем развитии двусторонних отношений с арабскими странами, "ещё более высокими темпами в ближайшие годы".