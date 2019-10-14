Все новости >>

Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Политика 13+

Путин рассказал, с кем будет дружить будущий президент России

, 09:51 [ «Аргументы Недели» ]

Путин рассказал, с кем будет дружить будущий президент России
фото: сайт kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин во время интервью арабским телеканалам рассказал, как его преемник будет решать вопросы внешней политики. Глава государства отметил, что многое не изменится, сообщает kp.ru.

"Дело не в фамилии руководителя России, дело в наших национальных интересах. Национальные интересы России диктуют необходимость развития отношений с арабским миром", - пояснил Путин, отвечая на вопрос, изменятся ли отношения с арабским миром.

Российский лидер добавил, что у него нет никаких сомнений в дальнейшем развитии двусторонних отношений с арабскими странами, "ещё более высокими темпами в ближайшие годы".

БА

//картина дня

Националисты, мешавшие разведению сил в Донбассе, потеряли до пяти человек убитыми в боестолкновении со спецназом Вооруженных сил Украины. Соответствующую информацию озвучили в Народной милиции ДНР.

Националисты, мешавшие разведению сил в Донбассе, потеряли до пяти человек убитыми в боестолкновении со спецназом…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Неравнодушные люди очень заботятся о большом патриоте телеведущем Владимире Соловьеве и создали петицию с требованием запретить ему въезд в Италию, рассадник западных…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Полицейских, остановивших автомобиль сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова, подозревают в превышении полномочий. В отношении правоохранителей проводится проверка…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан