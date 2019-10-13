Путин сообщил об особенностях гиперзвукового оружия РФ

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13 октября 2019, 20:55 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин назвал преимущества гиперзвукового оружия России. Глава государства отметил, что подобных объектов вооружения нет ни у одной страны в мире.

Путин оценил перспективы начала новой холодной войны

"Это ракетные комплексы, которые летят не по баллистической траектории, а по настильной траектории, но с гиперзвуковой скоростью", - отметил российский лидер во время интервью RT Arabic, Al Arabiya и Sky News Arabia.

Путин выразил уверенность, что подобное оружие скоро появится в ведущих армиях мира, но и у России тогда появится что-то новое. Президент добавил, что учёные, конструкторы и инженеры уже работают над этим.