Все новости >>

Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Политика 13+

Александр Сокуров: Россию надо заново придумать

, 14:06 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Сокуров: Россию надо заново придумать

Известный кинорежиссёр Александр Сокуров выступил на днях на радио «Эхо Москвы». По мнению режиссёра, Россию нужно заново придумать, сделать новый уклад в обществе, возродить утерянные идеи, которые потеряли смысл.

Нужно всё начинать сначала - от государственного строительства, до территориальных вопросов. Народ оказался бессилен против волны, вызванной довлеющей политикой, которая определяет сегодня все направления развития.
Важно отметить, - продолжил Сокуров, - что в России есть люди, способные изменить ситуацию. Их очень много, они умны и способны совершать подвиги и делать серьёзные дела. Они смогут создать новые принципы жизни, перестроить страну. Однако среди таких людей должен найтись лидер, имеющий авторитет. Причём смена лидера может и не произойти даже после 2024 года.

Большой проблемой современного общества является слабая просвещённость. Несмотря на то, что у молодёжи есть хороший социальный темперамент, необходимо улучшить её образование. После этого можно будет работать с улучшением качества жизни, социальной культурой. Пока что всё остаётся на среднем уровне.

ПВ

//картина дня

Политика

Путин считает, что Трамп не сможет наладить отношения между Россией и США

Путин считает, что Трамп не сможет наладить отношения между Россией и США

Президент России Владимир Путин заявил, что американский лидер Дональд Трамп не сможет выполнить предвыборные обещания и наладить отношения между Соединёнными Штатами и Российской Федерацией.

В украинском кабмине одобрили решение о принятии неотложных мер, позволяющих обеспечить поставки топлива для предприятий на территориях Луганской и Донецкой областей.

В украинском кабмине одобрили решение о принятии неотложных мер, позволяющих обеспечить поставки топлива для предприятий…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В субботу, 12 октября, стало известно, что соседи не жаловались на подозреваемого в убийстве 9-летней девочки в Саратове. Согласно последним данным, участковый не получал…

//новости ан