Александр Сокуров: Россию надо заново придумать

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13 октября 2019, 14:06 [ «Аргументы Недели» ]

Известный кинорежиссёр Александр Сокуров выступил на днях на радио «Эхо Москвы». По мнению режиссёра, Россию нужно заново придумать, сделать новый уклад в обществе, возродить утерянные идеи, которые потеряли смысл.



Нужно всё начинать сначала - от государственного строительства, до территориальных вопросов. Народ оказался бессилен против волны, вызванной довлеющей политикой, которая определяет сегодня все направления развития.

Важно отметить, - продолжил Сокуров, - что в России есть люди, способные изменить ситуацию. Их очень много, они умны и способны совершать подвиги и делать серьёзные дела. Они смогут создать новые принципы жизни, перестроить страну. Однако среди таких людей должен найтись лидер, имеющий авторитет. Причём смена лидера может и не произойти даже после 2024 года.



Большой проблемой современного общества является слабая просвещённость. Несмотря на то, что у молодёжи есть хороший социальный темперамент, необходимо улучшить её образование. После этого можно будет работать с улучшением качества жизни, социальной культурой. Пока что всё остаётся на среднем уровне.



