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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Политика 13+

Путину подарили перчатку из бриллиантов на спортивном форуме

, 16:04 [ «Аргументы Недели» ]

Путину подарили перчатку из бриллиантов на спортивном форуме
фото: сайт kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Нижний Новгород на открытие Международного форума "Россия - спортивная держава", где посетил выставку "Современный спорт. Инновации и перспективы".

Путин осмотрел стенд федерации бокса России и стенд, посвящённый чемпионату Европы по футболу 2020, а также оценил экспериментальную платформу "Стань Чемпионом", которая создана для тестирования детей на предрасположенность к спорту, передаёт "Интерфакс".

В ходе выставки президент успел пообщаться с российскими боксёрами, которые подарили ему перчатку из бриллиантов, а так же кратко переговорил с президентом УЕФА Александером Чефериным.

БА

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