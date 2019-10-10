Путину подарили перчатку из бриллиантов на спортивном форуме

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10 октября 2019, 16:04 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Нижний Новгород на открытие Международного форума "Россия - спортивная держава", где посетил выставку "Современный спорт. Инновации и перспективы".

Путин осмотрел стенд федерации бокса России и стенд, посвящённый чемпионату Европы по футболу 2020, а также оценил экспериментальную платформу "Стань Чемпионом", которая создана для тестирования детей на предрасположенность к спорту, передаёт "Интерфакс".

В ходе выставки президент успел пообщаться с российскими боксёрами, которые подарили ему перчатку из бриллиантов, а так же кратко переговорил с президентом УЕФА Александером Чефериным.