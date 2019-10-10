Зеленский посмеялся над жуткой трагедией в Бабьем Яру

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10 октября 2019, 15:33 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

скриншот пресс-марафона Зеленского

Президент Украины отпустил непозволительную шутку, отвечая на вопрос про Бабий Яр. Это урочище стало одним из символов жуткой трагедии в мировой истории. Именно там фашисты устроили место массовых казней людей.

В Бабьем Яру фашисты убивали мирных жителей. Большей частью, сюда приводили на расстрел евреев и цыган. Кроме того, здесь расстреливали советских военнопленных.

«Бабий Яр?! Нормальная у вас риторика», — сказал Зеленский, отвечая на один из вопросов. После этого президент Украины и отпустил свою шутку: «Передайте привет всем, кто там погиб».

Реакции мирового сообщества на неуместный каламбур украинского лидера пока не поступало. Шутка еще только-только была отпущена. Она прозвучала в ходе пресс-марафона Зеленского. Он проходит на Украине.