В Госдуме оценили идею наказывать родителей курящих детей

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко отреагировал на сообщение о введении административной ответственности для родителей курящих детей.
"Курение - настолько сложная тема, что одной мерой вопрос не решить. Тем не менее данная инициатива - шаг в верном направлении. Родители должны воспитывать детей. В том числе и личным примером, ведь такое воспитание - один из самых глубинных способов", - передаёт его слова RT.
Онищенко отметил, что у МВД должно хватить политической воли довести дело до конца. По его словам, подобные меры можно применить и в отношении употребления подростками спиртных напитков.
"Но если всё получится, то это будет большой шаг в профилактической гуманизации нашего общества. Я горячо поддерживаю эту инициативу", - заключил он.