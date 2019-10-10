В Госдуме оценили идею наказывать родителей курящих детей

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10 октября 2019, 13:28 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт Госдума РФ

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко отреагировал на сообщение о введении административной ответственности для родителей курящих детей.

Родителей курящих детей хотят наказывать штрафами и арестом

"Курение - настолько сложная тема, что одной мерой вопрос не решить. Тем не менее данная инициатива - шаг в верном направлении. Родители должны воспитывать детей. В том числе и личным примером, ведь такое воспитание - один из самых глубинных способов", - передаёт его слова RT.

Онищенко отметил, что у МВД должно хватить политической воли довести дело до конца. По его словам, подобные меры можно применить и в отношении употребления подростками спиртных напитков.

"Но если всё получится, то это будет большой шаг в профилактической гуманизации нашего общества. Я горячо поддерживаю эту инициативу", - заключил он.