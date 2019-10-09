Путин рассказал, какой должна быть зарплата медиков

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9 октября 2019, 17:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт kremlin.ru

Президент Владимир Путин во время встречи в Кремле с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым объяснил, какой должна быть зарплата медицинских работников.

"И очень важный вопрос - это плата труда. Она должна быть справедливой, должна мотивировать людей к эффективной работе", - передаёт слова Путина РИА Новости.

Глава государства отметил, что без эффективных предложений правительства по модернизации первичного звена здравоохранения невозможно будет "решить вопрос здравоохранения в целом, а именно кадровый вопрос". Путин пояснил, что основное количество людей идут за помощью именно в свои районные поликлиники и больницы.