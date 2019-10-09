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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Политика 13+

Путин рассказал, какой должна быть зарплата медиков

, 17:59 [ «Аргументы Недели» ]

Путин рассказал, какой должна быть зарплата медиков
фото: сайт kremlin.ru

Президент Владимир Путин во время встречи в Кремле с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым объяснил, какой должна быть зарплата медицинских работников.

"И очень важный вопрос - это плата труда. Она должна быть справедливой, должна мотивировать людей к эффективной работе", - передаёт слова Путина РИА Новости.

Глава государства отметил, что без эффективных предложений правительства по модернизации первичного звена здравоохранения невозможно будет "решить вопрос здравоохранения в целом, а именно кадровый вопрос". Путин пояснил, что основное количество людей идут за помощью именно в свои районные поликлиники и больницы.

БА

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