Путин призвал Эрдогана учитывать последствия военной операции в Сирии

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9 октября 2019, 17:46 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал Анкару тщательно рассмотреть ситуацию с военной операцией в Сирии и не нанести ущерб общим усилиям по урегулированию кризиса в стране.

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"При этом с обеих сторон отмечена важность обеспечения единства и территориальной целостности Сирии, уважения ее суверенитета", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Уточняется, что в ходе переговоров, которые состоялись по инициативе турецкой стороны, обсуждалась сирийская проблематика, а также вопросы двустороннего сотрудничества на различных уровнях.