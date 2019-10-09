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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Политика 13+

Путин призвал Эрдогана учитывать последствия военной операции в Сирии

, 17:46 [ «Аргументы Недели» ]

Путин призвал Эрдогана учитывать последствия военной операции в Сирии
фото: сайт kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал Анкару тщательно рассмотреть ситуацию с военной операцией в Сирии и не нанести ущерб общим усилиям по урегулированию кризиса в стране.

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"При этом с обеих сторон отмечена важность обеспечения единства и территориальной целостности Сирии, уважения ее суверенитета", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Уточняется, что в ходе переговоров, которые состоялись по инициативе турецкой стороны, обсуждалась сирийская проблематика, а также вопросы двустороннего сотрудничества на различных уровнях.

БА

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