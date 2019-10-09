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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Политика 13+

Из-за США у ООН нет денег даже на выплату зарплат

, 16:15 [ «Аргументы Недели», ]

Из-за США у ООН нет денег даже на выплату зарплат
фото: pixabay.com

Долг Соединенных Штатов спровоцировал финансовый кризис в Организации объединенных наций. Уже в ноябре сотрудники могут не получить зарплату. Причиной этому назван дефицит бюджета, который возник из-за задолженности США.

Нынешний дефицит бюджета для ООН стал крупнейшим за десять лет. Он возник из-за долгов по взносам.

Больше всех задолжали Соединенные Штаты. За прошлые годы у США накопился долг в 380 миллионов долларов. Кроме того, американцы до сих пор не внесли 670 миллионов долларов за нынешний год.

Это не все долги США перед ООН, а лишь задолженность по взносам в бюджет организации. Миротворческие операции финансируются отдельно. Долг Соединенных Штатов по этой статье расходов Организации объединенных наций составляет 2,4 миллиарда долларов.

Отказ от выплат стал принципиальной позицией Трампа. Он считает взносы США в бюджет ООН чрезмерными и требует их снижения.

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