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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Политика 13+

Украина опять срывает отвод войск в Золотом

, 15:30 [ «Аргументы Недели», ]

Украина опять срывает отвод войск в Золотом
фото из социальных сетей

Официальный Киев не подтвердил готовность к отводу войск в Золотом. Об этом должен был сигнализировать условный сигнал, поданный в полдень. Однако его не было даже спустя час. Это подтвердили представители ОБСЕ.

Ранее сорванный отвод войск в районе населенного пункта Золотое теперь уже должен был состояться в среду 9 октября. Согласно договоренностям, в 12 часов дня стороны должны были запустить белую ракету. Это было подтверждением готовности начала разведения войск.

Армейцы Луганской народной республики свои обязательства выполнили. Над их позициями белая ракета поднялась. Ответного сигнала не последовало. Белой ракеты над позициями ВСУ не было и в час дня. Это уже подтвердили наблюдатели ОБСЕ.

В самом Золотом весь день происходили столкновения полиции с националистами. Они пытались прорваться в город. Однако спецназ пресекал эти попытки. Силовикам пришлось пару раз открыть предупредительный огонь в воздух.

На момент написания текста, из Золотого еще приходили сообщения о столкновениях. Националисты пока находятся в населенном пункте.

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