Лавров сомневается, что США покинут Сирию

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9 октября 2019, 14:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Российском Министерстве иностранных дел сомневаются в том, что американские войска действительно покинут Сирию. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров.

По словам Лаврова, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп уже не раз заявлял, что войска покинут Сирию, однако в итоге ситуация не менялась, передаёт РИА Новости. Дипломат отметил, что многие заявления и действия Белого дома полны противоречий.

«Трамп, действительно, много раз заявлял, что будет выводить свои войска из Сирии и других стран. Потом эти заявления спускались на тормозах уже реальными исполнителями. Не исключаю, что сейчас мы наблюдаем нечто похожее», - предположил российский министр.