У Алексея Текслера мощный союзник

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9 октября 2019, 10:09 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото Наиля Фаттахова, Знак ком

Прокурор Челябинской области Виталий Лопин поддержал решительные меры губернатора региона Алексея Текслера в отношении чиновников, допустивших срыв начала отопительного сезона на подконтрольных им территориях.

Руководитель надзорного ведомства так же предложил перенять опыт других регионов и инициировать отставки глав муниципалитетов, не успевших подготовиться к холодам. Об этом он заявил сегодня, девятого октября, на совещании, посвященном старту отопительного сезона и связанными с этим проблемами. Если кто-то из глав муниципалитетов недостаточно хорошо понял соответствующее поручение губернатора, прокурор готов им его разъяснить.