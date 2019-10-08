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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Политика 13+

Националисты объявили мобилизацию и начали угрожать Зеленскому

, 16:28 [ «Аргументы Недели», ]

Националисты объявили мобилизацию и начали угрожать Зеленскому
скриншот видео украинских националистов, снятого в Золотом

Замкомандира одного из подразделений националистов Андрей Гергерт потребовал встречи с президентом Украины. Он заявил об объявленной мобилизации, и пригрозил вывести около 20 тысяч человек.

Поводом для мобилизации националистов стали договоренности контактной группы. В понедельник 7 ноября должен был состояться развод сил на Донбассе. Однако он был сорван нацбатом «Азов». Его бойцы заняли позиции в населенном пункте Золотое.

«Нас здесь много», — заявили националисты на видео, которое было снято в Золотом после занятия населенного пункта (кадры были распространены в социальных сетях накануне): «Мы не покинем поселок и будем держать оборону».

В свою очередь, Гергерт напомнил об этих событиях, потребовал встречи с Зеленским, а потом начал угрожать: «Через добровольцев прошли около 20 тысяч человек. Объявлена мобилизация полная, мы ни одного метра украинской земли не отдадим».

Стоит отметить, что официальный Киев сдался под напором националистов еще накануне. Глава украинского МИД попытался объясниться, дескать условием отвода войск было соблюдение режима тишины в течение недели, а этого не было.

Националисты — один из самых сложных эпизодов наследия, доставшегося Зеленскому от Порошенко. При нем националистическим батальонам была поручена охрана первых лиц государства. Примечательная деталь, но подготовкой бойцов для охраны первых лиц государства на Украине занимается инструктор из батальона «Азов». Это тот самый батальон, который сорвал перемирие и занял позиции в населенном пункте Золотое.

Теперь Зеленский, попросту, боится за свою жизнь. Именно поэтому он вынужден подчиняться требованиям националистов, а официальному Киеву приходится оправдываться за собственную неспособность выполнять взятые на себя обязательства.

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