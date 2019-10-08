Назначен новый директор ФСИН

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8 октября 2019, 14:00 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Пресс-служба УФСБ по Красноярскому краю

Во вторник, 8 октября, стало известно о назначении нового директора Федеральной службы исполнения наказаний. Соответствующая информация к настоящему моменту опубликована на сайте данного органа.

Новым директором ФСИН стал бывший начальник управления ФСБ по Красноярскому краю Александр Калашников.

Отметим, что Калашников является выпускником академии ФСБ. Он начал карьеру с обычного оперуполномоченного, а в дальнейшем, по информации источника "МК", служил в контрразведке. Впоследствии он являлся главой УФСБ Республики Коми и Красноярского края.