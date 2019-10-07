Песков рассказал, как Путин отмечает день рождения

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин отпразднует свой день рождения. Российскому лидеру исполнилось в понедельник, 7 октября, 67 лет.
"У Путина сегодня день рождения. Он с родными и друзьями встречает этот для него праздничный день. Но вместе с тем мы сегодня после обеда дадим обобщённую информацию: сегодня он с десяти утра принимает поздравления по телефону от своих зарубежных коллег", - передаёт слова представителя Кремля RT.
Ранее сообщалось, что в Сети опубликовали список подарков, которые дарили Путину.
А также российский лидер совместно с Сергеем Шойгу провёл отдых в Сибири, прогуливаясь по тайге и наслаждаясь природой.