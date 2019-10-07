Песков рассказал, как Путин отмечает день рождения

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7 октября 2019, 13:50 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин отпразднует свой день рождения. Российскому лидеру исполнилось в понедельник, 7 октября, 67 лет.

В Сети опубликован список подарков Путина на день рождения

"У Путина сегодня день рождения. Он с родными и друзьями встречает этот для него праздничный день. Но вместе с тем мы сегодня после обеда дадим обобщённую информацию: сегодня он с десяти утра принимает поздравления по телефону от своих зарубежных коллег", - передаёт слова представителя Кремля RT.

Ранее сообщалось, что в Сети опубликовали список подарков, которые дарили Путину.

А также российский лидер совместно с Сергеем Шойгу провёл отдых в Сибири, прогуливаясь по тайге и наслаждаясь природой.