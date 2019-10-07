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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Политика 13+

Песков рассказал, как Путин отмечает день рождения

, 13:50 [ «Аргументы Недели» ]

Песков рассказал, как Путин отмечает день рождения
фото: сайт kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин отпразднует свой день рождения. Российскому лидеру исполнилось в понедельник, 7 октября, 67 лет.

В Сети опубликован список подарков Путина на день рождения

В Сети опубликован список подарков Путина на день рождения

"У Путина сегодня день рождения. Он с родными и друзьями встречает этот для него праздничный день. Но вместе с тем мы сегодня после обеда дадим обобщённую информацию: сегодня он с десяти утра принимает поздравления по телефону от своих зарубежных коллег", - передаёт слова представителя Кремля RT.

Ранее сообщалось, что в Сети опубликовали список подарков, которые дарили Путину.

А также российский лидер совместно с Сергеем Шойгу провёл отдых в Сибири, прогуливаясь по тайге и наслаждаясь природой.

БА

//картина дня

В мире

Эксперт убежден, что Зеленский способен сделать Украину "мирной страной"

Эксперт убежден, что Зеленский способен сделать Украину "мирной страной"

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в понедельник заявил, что украинский президент Владимир Зеленский в силах вернуть мир в Донбасс и в целом сделать Украину "мирной страной".

Украинские военные, принимающие участие в боевых действиях на территории Донбасса, потеряли убитым одного человека, еще один ранен. Соответствующую информацию распространил штаб операции Киева в регионе.

Украинские военные, принимающие участие в боевых действиях на территории Донбасса, потеряли убитым одного человека, еще…

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