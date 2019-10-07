Депутаты подтвердили добровольную отставку главы Карталинского района

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7 октября 2019, 11:28 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Районные депутаты, которые поддержали уход временно исполняющего обязанности главы Карталинского района Сергея Ломовцева, рассказали корреспонденту сайта «ЧелябинскСегодня» о своем решении.

Напомним, глава написал заявление об уходе 2 октября. 27 сентября Сергей Ломовцев был вынужден прервать свой отпуск по требованию губернатора Алексея Текслера. Дело в том, что не все жилые дома и социальные учреждения были готовы к отопительному сезону. Как сообщали «Аргументы недели», Сергей Ломовцев сложил с себя полномочия добровольно.

Депутат Валерий Карташов пояснил, что Сергей Ломовцев намерен выполнять работу, оставаясь на прежней должности — первого заместителя главы.

«Я считаю, что, если человек написал заявление об увольнении, его нужно поддержать, - прокомментировал другой депутат Сыгымбай Рахимов. - Это было его самостоятельное взвешенное решение.Рано или поздно он все равно ушел бы».