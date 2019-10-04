Глава Карталинского района Сергей Ломовцев ушел в отставку добровольно

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4 октября 2019, 17:22 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Сергей Ломовцев, врио главы Карталинского района, который на днях ушел в отставку, подтвердил, что сделал это добровольно.

Как сообщает «Южноуральская панорама», эту информацию он подтвердил в беседе с корреспондентом издания. «Никаких звонков с принуждением уволиться я не получал. Не знаю, откуда берутся такие слухи, - сказал Сергей Ломовцев.

Он отметил, что готов работать на благо района, но в другом качестве. «Напомню, я являюсь первым заместителем главы Карталинского района», - подчеркнул он.

Несколько дней назад Сергей Ломовцев вынужден был вернуться из отпуска по требованию губернатора Алексея Текслера. Глава Челябинской области был недоволен поездкой главы в разгар отопительного сезона. На 27 сентября только 92% жилых домов и социальных объектов района были обеспечены теплом.

Исполняет обязанности главы района Галина Синтяева, руководитель местного отделения контрольно-счетной палаты.

Фото Вячеслава Шишкоедова («Южноуральская панорама»)