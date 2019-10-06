В ФБР отказались говорить о задержании депутата Госдумы

Федеральное бюро расследований отказывается комментировать задержание Инги Юмашевой. Она была остановлена для допроса в аэропорту Нью-Йорка.
Российский МИД уже заявил протест в адрес властей США. Задержание депутата Государственной Думы было названо враждебной акцией. Нота протеста направлена в Государственный департамент.
Юмашева прибыла в Нью-Йорк на форум «Диалог Форт-Росс». Сотрудники ФБР ее задержали в аэропорту. Депутата Госдумы допрашивали в течение часа.
Давать комментарии произошедшему в пресс-службе ФБР отказались.