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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Политика 13+

В ФБР отказались говорить о задержании депутата Госдумы

, 19:53 [ «Аргументы Недели», ]

В ФБР отказались говорить о задержании депутата Госдумы
Инга Юмашева со скриншота youtube-видео

Федеральное бюро расследований отказывается комментировать задержание Инги Юмашевой. Она была остановлена для допроса в аэропорту Нью-Йорка.

Российский МИД уже заявил протест в адрес властей США. Задержание депутата Государственной Думы было названо враждебной акцией. Нота протеста направлена в Государственный департамент.

Юмашева прибыла в Нью-Йорк на форум «Диалог Форт-Росс». Сотрудники ФБР ее задержали в аэропорту. Депутата Госдумы допрашивали в течение часа.

Давать комментарии произошедшему в пресс-службе ФБР отказались.

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