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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Политика 13+

Голикова заявила, что некоторым больницам не поможет даже ремонт

, 17:15 [ «Аргументы Недели» ]

Голикова заявила, что некоторым больницам не поможет даже ремонт
Фото: pixabay.com

Зампред российского правительства Татьяна Голикова заявила, что ряд медицинских учреждений в стране нет смысла ремонтировать, поскольку им необходима полная модернизация.

Во время совещания у президента России Владимира Путина Голикова рассказала, что до конца текущего месяца в стране должна пройти проверка износа зданий медучреждений, передает РИА Новости. При этом она отметила, что некоторые из зданий ремонтировать попросту бессмысленно.

“Нет смысла вкладывать средства в текущий, а иногда даже в капитальный ремонт, а просто это должна быть глобальная модернизация”, - считает Голикова.

АБ

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