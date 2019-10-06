Голикова заявила, что некоторым больницам не поможет даже ремонт

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6 октября 2019, 17:15 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Зампред российского правительства Татьяна Голикова заявила, что ряд медицинских учреждений в стране нет смысла ремонтировать, поскольку им необходима полная модернизация.

Во время совещания у президента России Владимира Путина Голикова рассказала, что до конца текущего месяца в стране должна пройти проверка износа зданий медучреждений, передает РИА Новости. При этом она отметила, что некоторые из зданий ремонтировать попросту бессмысленно.

“Нет смысла вкладывать средства в текущий, а иногда даже в капитальный ремонт, а просто это должна быть глобальная модернизация”, - считает Голикова.