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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Политика

Стало известно, как США пытались влезть в «Нафтогаз»

, 20:58 [ «Аргументы Недели», ]

Стало известно, как США пытались влезть в «Нафтогаз»
Рик Перри со скриншота youtube-видео

От Зеленского требовали включить американцев в наблюдательный совет компании «Нафтогаз». Трамповский министр использовал антироссийскую риторику и был настойчив. Об этом сообщила газета Politico.

Расширить состав наблюдательного совета и включить в него американцев требовал американский министр энергетики Рик Перри. Он считал, что правление «Нафтогаза» не имеет достаточно высокого уровня компетенции.

Рик Перри требовал привлечь в компанию влиятельных лдей и выступил с рекомендациями. Министр утверждал, что это поможет сократить зависимость Украины от России.

Сейчас в наблюдательном совете «Нафтогаза» включен американец Амос Хахстайн. Некогда он был помощником бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

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