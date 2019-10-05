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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Политика

Госдеп ответил Конгрессу на запрос документов для импичмента Трампа

, 18:41 [ «Аргументы Недели», ]

Госдеп ответил Конгрессу на запрос документов для импичмента Трампа
Майк Помпео со скриншота youtube-видео

В американский конгресс передан ответ на запрос, в котором требовались документы, касающиеся «июльского разговора» Трампа и Зеленского. Именно он и стал поводом для инициации отставки президента США.

Сам ответ был подготовлен только в пятницу вечером. Он уже отправлен в адрес Конгресса. С таким заявлением выступил государственный секретарь Майк Помпео.

«Мы будем требовать то, что требует от нас закон», — пояснил Помпео.

Содержание ответа не разглашается. Ранее государственный секретарь критиковал требование к сотрудникам Госдепа предоставить требуемые документы. Свою позицию Помпео объяснял тем, что необходимые бумаги являются собственностью ведомства, а не сотрудников.

Документы, которые затребовал конгресс имеют отношения к телефонному июльскому телефону Трампа и Зеленского. Именно он стал поводом для инициации процедуры отставки президента США.

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