Госдеп ответил Конгрессу на запрос документов для импичмента Трампа

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5 октября 2019, 18:41 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

Майк Помпео со скриншота youtube-видео

В американский конгресс передан ответ на запрос, в котором требовались документы, касающиеся «июльского разговора» Трампа и Зеленского. Именно он и стал поводом для инициации отставки президента США.

Сам ответ был подготовлен только в пятницу вечером. Он уже отправлен в адрес Конгресса. С таким заявлением выступил государственный секретарь Майк Помпео.

«Мы будем требовать то, что требует от нас закон», — пояснил Помпео.

Содержание ответа не разглашается. Ранее государственный секретарь критиковал требование к сотрудникам Госдепа предоставить требуемые документы. Свою позицию Помпео объяснял тем, что необходимые бумаги являются собственностью ведомства, а не сотрудников.

Документы, которые затребовал конгресс имеют отношения к телефонному июльскому телефону Трампа и Зеленского. Именно он стал поводом для инициации процедуры отставки президента США.